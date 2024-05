'Fui injustiçado', diz ex-Polegar sobre expulsão de A Grande Conquista

Ele contou que inicialmente não estava procurando uma faca. "Isso não é de mim, de pegar uma faca e fazer uma atrocidade. Na verdade, eu estava atrás da tesoura. A ideia era pegar a tesoura. Mas eu não encontrei, aí eu peguei qualquer faca. Quando me barraram, eu já parei, entreguei e pronto. Não sabia que ia causar uma expulsão".

Ricardo criticou Fábio e classificou a própria expulsão como injusta. "Foi uma covardia da parte dele. Eu estava lá, paradinho, quietinho. E será que isso já estava arquitetado por ele? Porque eu estava deitado, quieto. E ainda falei várias vezes: essa sunga não é minha. E na hora que ele jogou a sunga, foi a hora que eu levantei e discuti. Em nenhum momento eu ofendi ninguém lá com palavrões. Mas o que aconteceu: ele me provocou. E eu estava com dor nas costas, tinha tomado remédio antes. Mas se tem uma cláusula, temos que respeitar. Particularmente, acho que fui injustiçado. Porque não foi com intenção alguma de machucar".

