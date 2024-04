Yas: Infantil e invejosa, Bia perdeu para si mesma a vaga na final do BBB

Para Fiorelo, a única responsável por essa infeliz reviravolta é a própria vendedora do Brás. "A Bia perdeu para si mesma. Ela perdeu a mão nessa coisa do exagero, da caricatura de si própria. Por mais que ela seja uma pessoa feliz, isso de ela não respeitar o espaço do outro começou a incomodar quando se tornou frequente."

O medo de ser ofuscada pelo casal 'Mabelle' - quando este nem havia acontecido de fato - foi a pé de casal que terminou de enterrar Beatriz na preferência popular, opina ainda Yas. "A gota d'água foi a reação dela quando soube do possível casal Matteus e Isabele. Mostrou que é uma pessoa infantil, invejosa, além de uma coisa que me deixa revoltada: desistir do jogo antes mesmo de ele terminar."

Conflito entre Camila e Buda dá impressão de que o BBB segue fora da casa

Depois de ser confrontado pela ex no Mais Você (Globo), Lucas Buda, 30, postou um vídeo no seu Instagram. Ele agradeceu o carinho e acolhimento dos fãs e pediu desculpas a Camila Moura, 29, acrescentando que "assim que possível" quer conversar com ela.

Leão Lobo continua achando a dinâmica pública entre o ex-casal bastante duvidosa. "É muito esquisita essa história, [porque] parece que tudo passa pela mídia. Essa separação toda bombástica, do jeito que foi... Fica tudo muito exposto, muito exagerado, um pouco 'Bia'. Parece que nada é real, que o BBB continua aqui fora."