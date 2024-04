Isabelle aconselha Davi sobre treta com Bia: 'Esse assunto já deu'

Após a formação do 20º Paredão do BBB 24 (Globo), Isabelle aconselhou Davi a dar uma trégua nas discussões com Beatriz.

O que aconteceu

O papo entre os aliados teve início quando Davi disse para Isabelle que os dois precisam se aproximar ainda mais nessa reta final: "A gente tem que se fortalecer, ficar mais conectado."