BBB 24: Beatriz diz que Davi tem opinião 'mequetrefe' sobre ela

A vendedora do Brás comentou com Alane e Isabelle sobre o ocorrido: "Não sei o que quer vindo atrás de mim. Só fica me rondando. [..] Ele é jogador, articulado. Não deveria ter falado com ele."

A bailarina concordou com a amiga: "Acho que, a partir de agora, não tem mais que falar com ele. Tem que ter muito cuidado ao conversar com o Davi. Ouvi frases dele que já ouvi de outras pessoas na minha vida. Fiquei chocada."

Ele é jogador, quer ficar tentando se sobressair por conta do Paredão. Eu conheço o tipo. Só não quero mais falar com ele. [...] Ele sabe o que falou, onde me ofendeu. Não tem nada resolvido, não quero resolver. Na verdade, está resolvido, sim: a opinião mequetrefe que ele tem sobre mim, essa é a minha defesa. Beatriz

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER