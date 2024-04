Dieguinho: Exageros tiram de Beatriz vaga que era garantida na final do BBB

Na visão dele, a comerciante meteu os pés pelas mãos e abriu mão da certeza de uma vaga no top 3 do Big Brother. "Foi a própria Beatriz quem se empurrou para fora da final. Ela estava na final - isso era algo garantido - mas, de oito dias para cá, começou a cair no conceito do público. Primeiro a história da laranja, depois a da banana, e aí uma sucessão de erros [que a prejudicaram]."

Dieguinho pensa que tantos equívocos devem abalar consideravelmente a imagem da sister junto ao mercado publicitário. "Quando falamos da Beatriz, estamos falando de um pós-BBB que não vai mais ser aquele sucesso todo em campanhas publicitárias - pelo menos não de cara. Marca nenhuma vai querer anunciar com alguém que vai ter rejeição do público depois."

Schueng: Reação de Buda ao descobrir-se solteiro pode dar problema à Globo

'Emparedado' ao lado de Alane e Isabelle, Lucas Buda é o mais provável eliminado desta terça-feira (9) no BBB 24 (Globo). Uma das maiores expectativas do público gira em torno da reação dele ao saber que sua esposa, Camila Moura, pôs fim ao casamento após ver o companheiro flertar com Giovanna Pitel no reality.

Dieguinho Schueng pensa que o 'chá-revelação' da solteirice de Lucas não será mostrado ao vivo, como muitos anseiam. "A Globo não vai querer explorar essa resposta, porque não podem e não vão conseguir controlar a reação do Buda. Se ele se desesperar e começar a chorar, pode abandonar o estúdio... Ninguém sabe o que vai acontecer."