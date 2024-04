Após mudar de vida, Antenor cai pra trás com pedido de Lucia e causa climão

Em capítulo decisivo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (9), Olavo dá táxi a Ivan e o rapaz assina um testamento beneficiando Olavo. Paula e Daniel denunciam Olavo e Taís na delegacia. Daniel e Lucia contam para Antenor a verdade sobre Paula e Taís.

Lucia quer que Antenor demita Olavo, mas ele diz que não pode fazer isso. Claudio avisa Marion que a polícia foi atrás de Taís com uma ordem de prisão preventiva. Marion procura Tais e dá de cara com a verdadeira Paula.

Lutero revela que a investigação confirmou desvio de dinheiro para Daniel. Joana conta a verdade sobre a sua paternidade para Cássio. Olavo e Lutero comemoram o sucesso do golpe contra Daniel. Bebel arma e Olavo encontra Betina no saguão do hotel.