Nem todo demissexual é como Guto, de 'Família É Tudo'; entenda

Guto, personagem da novela "Família É Tudo", revelou ser demissexual — alguém que só se atrai por quem tem um vínculo afetivo.

Na trama, Guto é um rapaz de 22 anos, virgem, e o próprio ator Daniel Rangel o definiu como o "último romântico" em um comentário no Instagram.

Mas nem todo demissexual é como ele

A demissexualidade está dentro do espectro da assexualidade (a letra A da sigla LGBTQIA+). "É mais uma possibilidade de sexualidade dissidente, que sai da norma, do padrão esperado para a sexualidade humana", conta Natália Silva, psicóloga do grupo Reinserir Psicologia, para Splash.