Como está a votação do BBB 24? Parcial UOL atualizada mostra quem sai

Chegou a hora da exterminação dos 'gnomers'?! Último membro do grupo, Lucas Henrique disputa a preferência do público no paredão do BBB 24 ao lado de Alane e Isabelle.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 11h30, o capoeirista deixará o programa com 62,24% dos votos.

Alane aparece em segundo lugar, com 32,63%, enquanto Isabelle tem a menor probabilidade de deixar a casa. Ela recebeu apenas 5,13% dos votos.