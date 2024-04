Beatriz decifra sonho premonitório de Alane: 'Vai chegar na final'

Alane contou para Beatriz hoje (8) sobre seu sonho mais recente no BBB 24 (Globo), em que Jesus conversava com ela na casa do reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Alane contou pra Beatriz que sonhou com um homem vestido como Jesus entrando na casa do BBB. No sonho, ele abraçava a todos e, para ela, dizia: "Oi, bailarina". "Será que é top 3? Era como se na final fosse uma mulher, um homem e a terceira pessoa que eu não sei, que estaria aqui", disse.