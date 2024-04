Pitt reage a acusações de Jolie de violência doméstica: 'Cortina de fumaça'

Entenda

Na semana passada, os advogados da atriz acionaram a Justiça com novas informações sobre as acusações de violência física do ator contra Jolie. "Embora o histórico de abuso físico de Pitt contra Jolie tenha começado bem antes da viagem de avião da família, em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele voltou seu abuso físico contra as crianças. Jolie, então, o deixou imediatamente", alega a defesa.

Os advogados de Jolie se referem ao chamado 'episódio do avião', que fez com que dias depois, em 19 de setembro de 2016, ela pedisse o divórcio do então marido. O tal evento se refere a uma viagem que Angelina e Brad fizeram com seus filhos em seu avião particular. O ator foi denunciado anonimamente e posteriormente investigado por ter "abusado verbal e fisicamente" de um de seus filhos, na presença dos seus irmãos. Esse foi o suposto estopim para que Jolie decidisse se separar. As acusações de abuso físico contra o ator não foram provadas.

No momento, o ex-casal trava uma batalha legal por sua vinícola francesa em Châtreau Miraval. Segundo a equipe jurídica dela, o processo não aconteceria se o ator tivesse aceitado comprar a parte de Jolie quando ela ofereceu.

Eles afirmam que o ator condicionou que aceitar a proposta se fosse acompanhado de um acordo de confidencialidade dos documentos da batalha pela custódia dos filhos do casal, acrescentando que ele queria que ela "se vinculasse contratualmente ao silêncio". "O arquivo selado de Jolie, que incluía e-mails, resumos do testemunho da família e outras evidências, fez com que Pitt temesse que a informação pudesse eventualmente se tornar pública", completam.

Agora, ao rebater as novas acusações de Angelina, a defesa de Brad também pediu para que a atriz apresentasse publicamente os acordos de sigilo que fez outras pessoas assinar, em meio a longa disputa travada entre ambas as partes desde o divórcio.