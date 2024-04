Cópia? Entenda acusação de plágio envolvendo Flora Matos e Beyoncé

A cantora falou com mais detalhes da acusação. "Eu não disse que a Beyoncé me plagiou. Eu tenho amor a minha vida e além disso eu sei que muito do que essas artistas lançam não são coisas elaboradas exatamente por elas mesmas e tem ficado por isso mesmo."

Flora Matos fala sobre acusação de plágio contra Beyoncé Imagem: Reprodução/Instagram

Flora também falou sobre seu novo trabalho. "Estou produzindo um álbum inteiro praticamente sozinha. Apenas alguns beats são de produtores parceiros. Eu capto. Eu mixo. Eu produzo. Honestamente não sei como eu consigo."

Se um dia me permitir, eu posso produzir um álbum seu também, Bey. Flora Matos

Flora ainda compartilhou um vídeo de uma apresentação sua ao lado de uma música de Cardi B, que tem as mesmas batidas musicais.

Nos Stories, Flora também pediu a ajuda de advogados especializados em plágio. "Advogados especializados em plágio. Beyoncé tá cantando uma música plagiada de Piloto? Por favor, entrem em contato."