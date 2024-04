Hoje é dia de pagode, bebê! Thiaguinho lança inéditas em disco, DVD e turnê

"Apresentar um material novo sempre dá um frio na barriga! É mágico ver as pessoas cantando músicas recém-lançadas. Dividir esse momento com meus fãs é incrível e me sinto abraçado por eles. Convidamos fã clubes do Brasil inteiro, como prioridade, e eles receberam as músicas em primeira mão. Assim o coro da plateia fica ainda mais bonito!

Thiaguinho grava Sorte com fãs do Brasil inteiro Imagem: Bruno Soares/Divulgação

Referências de vertentes da música negra, como afrobeat e R&B, sempre estiveram presentes na música do cantor, mas, em "Sorte", elementos de programação da drum machine utilizados pelo músico Gabriel Abayomi, os arranjos incríveis produzido por Wilson Prateado —considerado o Quincy Jones do pagode— e a presença marcante dos backing vocals trouxeram uma nova conjuntura para o pagode do Thiaguinho.

Inovação e atualização fizeram parte do repertório do pagodeiro, que diz amar acrescentar novos elementos ao seu som. "Na minha última viagem a Angola, tive o prazer de conhecer mais a fundo as raízes do afrobeat e que também originaram o samba."

"Muito do samba e do pagode vem dos ritmos africanos, e pude ver isso muito mais forte quando estive em Angola. Estar em contato com outra cultura, estar em outro ambiente, isso tudo traz elementos novos para minhas músicas, como foi com a inserção do afrobeat neste trabalho."

Sobre os parceiros nesse trabalho, Thiaguinho explica o motivo das escolhas: "Aprendi muito com meu amigo Gabriel Abayomi, que me mostrou vários ritmos e referências. O Prateado faz parte da minha história, além de um músico fantástico, é uma pessoa incrível."