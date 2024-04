'Eragon' tem continuação? O que mudou dos livros para o filme?

Por que não foi para frente?

Apesar da grande expectativa em torno da adaptação cinematográfica dos livros de mesmo nome, 'Eragon' foi alvo de duras críticas. O orçamento do filme foi de US$ 100 milhões e o faturamento ultrapassou um pouco mais de US$ 249 milhões.

Considerando a época, a bilheteria atendeu ao que era esperado para garantir um segundo filme da franquia pelo menos. Porém, os estúdios decidiram cancelar todos os planos de continuação por conta da repercussão negativa. Os fãs dos livros detestaram as mudanças feitas e o resto do público não ficou exatamente apaixonado pelo filme.

O que mudou

Uma das principais reclamações foi sobre as cenas finais de batalha entre Eragon e Saphira contra Durza. O vilão deveria enfrentar os dois em cima de um dragão, mas surgiu em cima de uma criatura feita de fumaça. Para piorar, as especulações são de que a equipe quis evitar o trabalho a mais para produzir as cenas com dois dragões.