Sandro Pedroso mostra lanchonete após inauguração vazia: 'Fila de espera'

Sandro Pedroso viralizou em março após mostrar sua lanchonete vazia. Dois meses depois, o cenário do estabelecimento é outro.

O que aconteceu

Sandro mostrou que a lanchonete em que é dono está com alta procura. Filas são registradas no local. "No começo foi difícil. Não veio nenhum cliente. Pensei em desistir, mas eu não perdi a fé e confiei no Senhor, aí a vitória chegou", relatou o empresário nas redes sociais.

O ator disse que está recebendo propostas para a abertura de franquias pelo país. "Hoje tenho propostas de empresários para montar redes de franquias. Hoje tem fila de espera para comer um lanche abençoado."