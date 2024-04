Pitel descobre que Lucas Buda está solteiro: 'Já imaginava'

Pitel, eliminada no 16º Paredão do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) após deixar a casa e soube que Lucas Buda está solteiro.

O que aconteceu

No programa, Pitel assistiu a algumas cenas dela com Buda: "A gente era muito amigo e acho que nessa gracinha dele de 'baiana você me bagunçou', ele ficou pilhado porque a menina Camila não apareceu no vídeo."