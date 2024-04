Eliana abre boca de sacola sobre casal e mata José Inocêncio do coração

No capítulo desta segunda-feira (1), Eliana pede ajuda a José Inocêncio para salvar seu casamento. Venâncio conta a Buba que Eliana viajou para a fazenda de José Inocêncio.

Morena insinua que Lu esteja com ciúmes de João Pedro. Sandra questiona se João Pedro está com ela para chamar a atenção de José Inocêncio. João Pedro se abre com Sandra e diz que não a ama.

Eliana fala mal de Buba para José Inocêncio. Sandra percebe que Zinha está apaixonada por Lu.