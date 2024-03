BBB 24: Isabelle repreende Davi e Matteus: 'Não gostei da brincadeira'

A sister começou: "Não gostei daquela brincadeira, de verdade. Quando vocês forem brincar, vocês podem brincar do que vocês quiserem, mas não mete os meus bois".

"Estou falando do que eu senti, tá bom? Por favor, dá pra vocês brincarem do que vocês quiserem, dependendo da conotação do sentido, tá bom?", continuou Isabelle.

"Desculpa, da minha parte, desculpa. Eu foi uma coisa aleatória" disse Matteus.

"A gente brincou sem a intenção", explicou Davi