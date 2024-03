BBB: Madrugada de festa tem confissão de Isabelle e promessa de Alane

Isabelle fez uma brincadeira com Alane e disse que queria beijar a bailarina. Apesar dos ânimos, as duas seguiram a festa sem trocar mais do que abraços.

Isabelle abriu o jogo sobre seus sentimentos por Matteus para Alane e Beatriz: "Eu gosto dele. Gosto de dançar com ele, de brincar com ele, respeito muito."

Alane se declarou para Davi: "Sinto um amor forte de irmão muito grande por você, por você me aconselha, tem bondade no coração."

Alane prometeu pular pelada na piscina se chegar à final: "Igual à deusa Vênus. Isso é promessa, podem anotar"