Lucas Buda revela medo pós-BBB: 'Receio do que me aguarda lá fora'

Em conversa com Pitel na segunda festa da Líder Giovanna no BBB 24 (Globo), Lucas Buda confessou que tem medo do que o aguarda do lado de fora do reality show.

O que aconteceu

No papo, Buda confessou que está com medo do que o espera em sua carreira profissional após o programa. O professor ressaltou que não tem como voltar a trabalhar como fazia antes.