Isabelle brinca com Alane em festa: 'Vou dar um beijo na tua boca!'

Na segunda festa da líder Giovanna do BBB 24 (Globo), Isabelle fez uma brincadeira com Alane e disse que iria beijar a boca da bailarina.

O que aconteceu

Durante a festa, as duas dançaram juntas ao som de "Bixinho", de Duda Beat. Um trecho da música diz: "Com esse sotaque, cê me deixa louca. Cheira meu cabelo, aperta a minha coxa. Que com esse beijo cê me deixa doida."