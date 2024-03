'Amor forte de irmão': Alane se declara para Davi no BBB 24

Davi respondeu: "Te odeio nada, você sabe."

Alane rebateu: "você me odeia, sou o último lugar no seu pódio."

O motorista retrucou: "Você sabe o que é amar alguém?"

Sei. É um amor forte de irmão que eu sinto muito grande por você, porque você me aconselha, tem bondade no coração. Eu gosto de aconselhar você, de conversar com você, eu sinto um carinho absurdamente grande por você em tão pouco tempo. Fico muito feliz e orgulhosa de chamar você de meu amigo. Alane

Após a declaração, Davi abraçou a sister e brincou: "E eu sou qual lugar no sue pódio, o quarto ou o quinto?"