Angélica relembra vez em que ficou com mamilo de fora em Dubai

No no programa Que História é Essa, Porchat? (GNT), exibido na noite de quarta (27), Angélica, 50, relembrou a vez que ficou com o mamilo de fora em Dubai.

O que aconteceu

Ela estava com a família em um parque aquático quando decidiu ir em um brinquedo mais radical para agradar o filho Benício. "Fazer bonito para os meus filhos", disse ela em seu relato.

Angélica e o garoto foram em uma atração com boia dupla. Segundo ela, era tudo calmo, com água pelo joelho, mas Benício desviou o caminho: "Ele adora uma presepada!".