Samara Felippo expõe mensagem de seguidora sobre traição do ex, Leandrinho

Samara Felippo, 45, disse ter recebido muitas mensagens após expor a dívida milionária do ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa, 41.

O que aconteceu

A atriz mostrou que foi avisada por uma seguidora das traições do ex. "Estou chocada, não vi o primeiro vídeo, mas posso imaginar, Samara. Minha irmã, nessa época, tinha uma amiga que infelizmente ficava com ele enquanto era casado com você. Ela ia no [hotel] Sheraton encontrar com o traste e agora que está repercutindo, ela me falou. Muito triste"

Samara afirmou não ter ficado surpresa com a mensagem da seguidora. "Agora é esse o tipo de mensagem que estou recebendo. Mas é um total de zero surpresa"