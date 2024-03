Casa no nome do irmão: entenda a briga de Samara Felippo e Leandrinho

O ex-jogador diz que Samara estava ciente sobre a transferência de titularidade. "A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes".

Ao final da nota, Leandrinho diz que tentou acordos para encerrar o processo. No entanto, ele alega que a atriz não aceitou os valores oferecidos.

Samara rebateu

Ela disse que não sabia que o registro da casa estava em nome do ex-cunhado até a separação. "É no mínimo estranho que o primeiro imóvel que serviria de lar para minha família, adquirido com recursos do então casal, fosse registrado no nome do irmão dele", disse em vídeo publicado no Instagram.

A atriz diz que um acordo foi feito na Justiça para que o atleta a pagasse um valor determinado para ela. "Eu vim a público expor que Leandro ficou com todo o patrimônio e não me pagou nada. Ele não cumpriu o acordo que ele próprio se comprometeu diante do poder judiciário." Samara publicou um print do acordo assinado entre eles, que diz que o valor seria pago após a homologação em 2015. "O pagamento não foi feito porque ele não quis", termina.