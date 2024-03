Davi e Fernanda discutem sobre jogo: 'Tenho o direito de falar da sua fala'

A confeiteira rebateu: "A questão do argumento ainda é muito pessoal, individual. Você não pode questionar o argumento que a pessoa usou para fazer, pode questionar como você se sente em relação a isso. A pessoa fala, ela pensou, projetou e vai falar aquilo, como você vai receber é outra forma".

O motorista de aplicativo insistiu: "Eu posso chegar e questionar, sim. Esse é um direito meu. Eu tenho o direito de falar da sua fala, aqui é um jogo de julgamento, o que você falar sobre mim eu tenho que me posicionar para me defender (...). Não estou te desrespeitando, estou trazendo a minha opinião referente ao que você fez. Para mim, soou como uma forma de ingratidão".

Fernanda se defendeu: "Porque você está se baseando na semana anterior e estava querendo coisas em troca. Por que tenho que ter gratidão por você? Você queria um argumento mais plausível, mas não sou obrigada a dar um argumento para convencer ninguém (...). A gente está trabalhando com esse jogo de formas diferentes. A minha [linha] é muito diferente de muitos de vocês, e eu posso até não estar sendo bem vista com isso".

Após ser interrompida, a sister finalizou: "Se não penso igual a você, se não ajo, se não concordo e não trabalhamos nem na mesma linha... Você quer que a palavra do desprezo seja uma questão de posicionamento, porque o programa pede, só que eu estou te dizendo com todas as letras: "caguei para isso, porque não penso assim".

A discussão entre Fernanda e Davi ficou acalorada 😬 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/mkcNroj8eg -- Big Brother Brasil (@bbb) March 27, 2024