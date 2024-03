Paredão BBB 24: veja as porcentagens da enquete UOL atualizadas agora

Davi, Leidy Elin, MC Bin Laden e Matteus disputam a preferência do público no paredão quádruplo do BBB 24 desta semana. Segundo a enquete UOL, a trancista será a próxima eliminada.

O que diz a enquete

A nova parcial, atualizada às 12h20, mostrou que Leidy tem 77,28% dos votos. Na sequência aparece MC Bin Laden, com 10,24%.

Davi está em terceiro lugar, com 10,21%. Matteus tem o favoritismo da semana e recebeu apenas 2,27% dos votos.