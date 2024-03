BBB 24: parcial UOL mostra porcentagem de brother crescer após mutirão

Davi, Leidy Elin, MC Bin Laden e Matteus estão no paredão desta semana do BBB 24. De acordo com a enquete UOL, a trancista deve ser a próxima eliminada.

O que diz a enquete

A parcial atualizada agora, às 15h30, mostrou Leidy com 76,8% dos votos. MC Bin Laden aparece em segundo lugar, com 10,49%.

Os mutirões para diminuir a rejeição da sister têm funcionado. Apesar do aumento tímido, a porcentagem do funkeiro tende a crescer nas próximas horas.