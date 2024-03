Globo celebra 91 anos de Manoel Carlos com documentário sem o autor

Na quinta (14), foi lançado o documentário "Tributo - Manoel Carlos" (Globoplay), em homenagem ao autor de novelas que comemorou 91 anos de vida.

O documentário, que faz um panorama sobre a carreira de Manoel Carlos, não contém gravações inéditas do autor. Todos os depoimentos de Maneco presentes no especial são retirados de programas antigos do Grupo Globo, como a série "Donos da História" (2017), do canal Viva.