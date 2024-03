João Guilherme elogia Endrick nas redes sociais e recebe ataque homofóbico

João Guilherme teve sexualidade questionada e foi chamado de gay somente por ter elogiado o jogador Endrick Imagem: Reprodução/ Instagram

No X (antigo Twitter), um torcedor do Palmeiras reagiu às respostas no comentário de João Guilherme: "É surreal que o ambiente do futebol tenta excluir tudo que não é másculo. O João Guilherme (que é hétero) fez um comentário nas fotos do Menino Endrick e choveu homofobia como resposta".

O João Guilherme (que é hétero) fez um comentário nas fotos do Menino Endrick e choveu homofobia como resposta. pic.twitter.com/RBSpdBcHaJ -- Jonathan Anjos (Deca) (@_Jonathananjos_) March 24, 2024

João Guilherme é palmeirense e segue o atacante do seu time na rede social. Em 2017, ele foi convidado pelo clube para conhecer o estádio Allianz Parque e cantou o hino do Palmeiras, além de comemorar muito os gols da partida

"Só sei de uma coisa: amei o jogo, valeu a pena ter vindo, perder a voz, as cinco vezes que caí da cadeira quando a gente fez gol, tudo que eu gritei. O maluco que eu conheci e quase quebrou minha costela quando o Palmeiras fez gol. Tamo junto, Palmeiras", falou em vídeo da TV Palmeiras na época.