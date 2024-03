'O Problema dos 3 Corpos': a gente te ajuda a entender a série da Netflix

Thomas Wade (Liam Cunningham): líder da maior agência de inteligência do mundo, se dedica aos casos que a lógica e a ciência não explicam. Com sua moral duvidosa, decide investigar as mortes misteriosas de astrofísicos ao redor do mundo.

Benedict Wong interpreta Clarence 'Da' Shi em 'O Problema dos 3 Corpos' Imagem: Divulgação/Netflix

Clarence "Da" Shi (Benedict Wong): pai solo e ex-agente do MI5, trabalha para Thomas Wade na investigação das mortes de astrofísicos. Recebe a missão de acompanhar o dia a dia dos Cinco de Oxford.

Os Cinco de Oxford: grupo com os estudantes mais promissores da professora Vera Ye (Vedette Lim), do curso de Astrofísica da Universidade de Oxford. Alguns já saíram da área, mas todos continuam ligados entre si — ainda mais diante de uma nova ameaça. São eles:

Jess Hong interpreta Jin Cheng em 'O Problema dos 3 Corpos' Imagem: Divulgação/Netflix

Jin Cheng (Jess Hong): gênia da Física de partículas, lidera um grupo de estudos na Imperial College London que analisa os resultados de experimentos em aceleradores de partículas ao redor do mundo. Fica perturbada ao ver experiências dando resultados que contrariam as leis da Física. É melhor amiga de Auggie e tem uma amizade especial com Will.