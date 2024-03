Ao vivo, Luísa Sonza enquadra repórter da Globo que a criticou por gritaria

Luísa Sonza deu uma enquadrada no repórter do grupo Globo Guilherme Guedes, após o jornalista a criticar por "uma batalha de gritos" com Demi Lovato, no The Town, em 2023.

O que aconteceu

Guedes foi entrevistar Sonza antes de a cantora subir ao palco do Lollapalooza 2024, neste sexta-feira (22), e ela reagiu ao reconhecê-lo. "Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando mais ainda", declarou a artista.

O repórter ficou visivelmente sem reação e disse apenas "tá bom, combinado". Em seguida, Sonza voltou a se concentrar nos preparativos para sua apresentação.