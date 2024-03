Obra-prima do cinema latino, filme inesquecível está disponível na Netflix

"Roma" recebeu diversos prêmios, começando pelo Leão de Ouro do Festival de Veneza. No Oscar, a produção faturou as estatuetas nas categorias Melhor Fotografia, Melhor Direção e Melhor Filme Estrangeiro.

Curiosidades do filme

Cuarón dedicou o longa para Libo, uma mulher de origem indígena que começou a trabalhar para sua família quando o diretor tinha só 9 meses. A história dela serviu de inspiração para o filme.

Roma é o nome do bairro onde o longa é ambientado. Colonia Roma é conhecida como uma área da classe alta mexicana. Os primeiros moradores chegaram lá na primeira década do século 20.