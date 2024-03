Easter eggs e homenagem Marvel: as curiosidades de 'Ghostbusters Mais Além'

A "Sessão da Tarde" desta sexta-feira (15), exibiu o filme "Ghostbuster: Mais Além". Dirigido por Jason Reitman, o longa dá sequência ao clássico de 1984, contando a história de Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (McKenna Grace).

Os dois encontram sem querer as ferramentas que o avô Egon Spengler (Harold Ramis) usava para caçar fantasmas, e com isso, os jovens acabam assumindo o seu legado. O filme é repleto de 'easter eggs', as famosas pistas escondidas, e participações especiais para os fãs da franquia "Caça-fantasmas".

Volta dos equipamentos

Os fãs nostálgicos podem ver Egon Spengler usando o Medidor E.P.C, a Arma de Prótons e a Armadilha de Fantasmas. No filme, o personagem usa esses utensílios para capturar o fantasma Gozer, que ameaça a paz de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos.