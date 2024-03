'Superação, O Milagre da Fé': veja desfecho do caso real que inspirou filme

O que aconteceu na vida real

Em janeiro de 2015, John Smith brincava com amigos próximo do Lago Saint Louise, quando uma fina camada de gelo se quebrou. Os dois amigos do adolescente foram resgatados rapidamente, mas John ficou preso.

O jovem afundou até o fundo do lago e ficou lá por 15 minutos até o resgate das autoridades locais. No hospital, os médicos tentaram reanimar o adolescente por 43 minutos e já estavam prontos para declarar o triste óbito.

O médico permitiu então que Joyce Smith se aproximasse do filho para se despedir. "Ele fez isso porque estava se preparando para chamar a hora [de registro] da morte", contou. Nos relatos feitos no livro que inspirou o filme, "The Impossible: The Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection", Joyce lembrou que o corpo de John já estava cinzento.