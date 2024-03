Isis Valverde ostenta anel de noivado de R$ 500 mil que recebeu de Buaiz

Isis Valverde e Marcuz Buaiz iniciaram namoro no começo do ano passado. Eles tornaram a relação pública em meados daquele ano e noivaram em dezembro. Os dois optaram por manter a relação longe dos holofotes.

Marcus Buaiz é ex-marido de Wanessa Camargo, com quem teve dos filhos, José Marcus e João Francisco. Isis Valverde foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho Rael.