Pai de Anderson Leonardo se emociona em velório: 'Foi embora muito jovem'

Ubirajara de Souza, conhecido como Bira Haway, se emocionou com a morte de Anderson Leonardo, do Molejo, e lamentou a partida precoce do filho.

O que aconteceu

Durante o velório do cantor, ele desabafou sobre a perda. "A gente tá um pouco baqueado. Não é fácil. É uma perda muito grande. Uma dos maiores artistas do país partiu, mas deixou um bom legado aqui".

Bira também falou sobre o projeto que o grupo Molejo gravou antes da morte de Anderson. "Vamos agora agilizar para lançar o projeto Paparico para que não caia no esquecimento".