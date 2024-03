Demi Moore compartilha fotos e faz homenagem no aniversário de Bruce Willis

Demi Moore, 61, parabenizou Bruce Willis por seu aniversário de 69 anos. Nesta terça-feira (19), ela publicou uma homenagem ao ex-marido.

O que aconteceu

A atriz celebrou o aniversário do ex-companheiro. "Parabéns, BW! Nós te amamos e somos muito gratas por ter você", escreveu na legenda de um post no Instagram.

Na homenagem, colocou uma sequência de fotos com o ator. Nos cliques, Bruce Willis aparece com ela, com a neta e com as filhas, quando elas ainda eram crianças.