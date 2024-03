Hickmann e Edu Guedes trocam beijo quente em primeira aparição como casal

Ana Hickmann, 43, e Edu Guedes, 49, fizeram a sua primeira aparição pública como um casal, nesta terça-feira (19), em evento no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O casal de apresentadores marcou presença no SRE Trade Show - Super Rio Expofood, no Riocentro. Eles estavam como garotos-propaganda de marcas diferentes no evento.

Ana e Edu chegaram ao evento de mãos dadas. Eles não atenderam a imprensa, mas posaram para fotos de mãos dadas, cochichando no ouvido do outro e trocando abraços.