'Quer dizer que agora vai sair novo casal?', provoca brother

No Quarto Fada do BBB 24 (Globo), Davi brincou com Isabelle sobre a relação dela com o Matteus. O baiano mencionou o beijo que o gaúcho deu na sister antes de dormir, na noite de domingo (17).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

"Quer dizer que agora vai sair o novo casal? Matteus e Isabelle?", questionou Davi.