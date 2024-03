Sem Paredões, Leidy Elin está prestes a quebrar recorde histórico no BBB

Além disso, Pasin acredita que Leidy "só causa" às segundas-feiras, quando o Paredão da semana já está formado e ainda há tempo para outros brothers protagonizarem discussões até a próxima berlinda.

Chico Barney afirmou que a sister realmente sabe aproveitar as dinâmicas do Sincerão e ganhou pontos ao não desistir de sua rivalidade com Davi, mesmo acreditando que ele é o favorito da edição.

"Leidy segue brincando com o perigo. Que bom. Acho que ela tem que confrontar mesmo, não ter medo de enfrentar Davi depois da bronca que levou", avaliou Pasin.

