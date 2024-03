Fadas x Gnomos: entenda a atual divisão dos quartos e grupos do BBB 24

A última formação de Paredão no BBB 24 (Globo) cobrou posicionamento dos brothers. Tiveram aqueles que jogaram com seus grupos, ou quartos, e aqueles que ainda ficaram em cima do muro

O que aconteceu

Na última quinta (14), os brothers que estavam no Quarto Magia migraram para o Quarto Fadas, já que ele foi fechado pela produção.