'Bota os aliados dela na roda', diz sister sobre Isabelle

Ao avaliar o Paredão da semana nesta tarde (18), Giovanna comentou com Raquele sobre o voto de Isabelle. A manauara não votou na mesma pessoa que seus aliados.

O que aconteceu

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), as amigas Giovanna e Raquele comentaram sobre o Paredão que foi formado ontem (17). A dupla especulou o voto de Isabelle no confessionário.