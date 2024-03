BBB 24: Parcial UOL aponta eliminação em meio à guerra por segunda chance

O resultado do paredão do BBB 24 nesta semana parece estar bem definido, de acordo com a enquete do UOL. Em nova parcial, Raquele aparece como a próxima eliminada com alto índice de rejeição.

O que diz a enquete

A atualização feita às 15h15 mostrou a doceira com 91,97% dos votos. Uma tímida diminuição em relação às últimas parciais, com mais de 92% dos votos.

No X, antigo Twitter, ainda há uma grande parcela de pessoas que tentam travar uma batalha para salvar Raquele. Mesmo quem torce por Davi, acha que seria positivo dar uma segunda chance para a sister.