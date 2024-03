'Herdeiro' do jogo do bicho e ex de Anitta: quem é o noivo de Lancellotti

A gente quer mudar porque quer um lugar mais legal? Nada disso. A questão é estrutural, de chegada e saída de público, carros alegóricos e de uma multidão de pessoas que está indo ali desfilar. Financeiramente falando, a forma mais fácil de consertar esses problemas é levar o sambódromo para outro lugar.

Gabriel David ao "Charla Podcast", em janeiro deste ano

Gabriel David é conhecido por parcerias inovadoras no Carnaval: neste ano, a Brahma fez latinhas personalizadas com as cores de cada uma das agremiações do Grupo Especial. Além disso, o Desfile das Campeãs teve um show de abertura com Anitta, em comemoração aos 40 anos do sambódromo.

O diretor já deixou claro que gosta de se aproximar da modernidade, embora respeite a maneira com que os veteranos pensavam.

Quando a gente chegou na Liga, há 3 anos, mal tinha rede social, o diálogo com as pessoas era muito fechado. Tem pessoas de outra geração, que não lidam tanto com redes sociais, e não tem nada de errado, porque o Carnaval vai bem e as escolas estão aí vivas e fortes graças à Liga, mas meu trabalho de alguma forma foi mostrar o que de fato acontece. Algumas pessoas não sabem o formato de escola, não sabem o bastidor.

Gabriel David ao "Charla Podcast", em janeiro deste ano

