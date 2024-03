Marombeiro e polêmica com filho: por onde anda Jônatas Faro?

Faro fez parte do elenco de "Cheias de Charme" e atuou ao lado de Tato Gabus Mendes Imagem: Divulgação/Globo

Em 2016, o artista despontou como um dos grandes nomes do teatro musical no país. Ele participou da primeira adaptação do espetáculo 'Wicked', sucesso da Broadway e aqui no Brasil, interpretando o personagem Fiyero. Em 2010, ele protagonizou 'Hairspray', também em papel protagonista como Link Larkin. Foi durante esse trabalho que ele conheceu sua ex-esposa, Danielle Winits.

Relação conturbada

Entre 2010 e 2011, Faro foi casado com Danielle Winists. O casal teve um filho juntos, Guy, que hoje tem 12 anos.

No ano passado, a atriz alfinetou o ex, afirmando ser mãe solo do menino ao declarar seu amor por André Gonçalves, na época confinado em A Fazenda.