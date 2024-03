Interesse por Kate Middleton dispara no Google: o que se sabe até aqui?

Segundo dados do Google Trends, nas últimas 24 horas houve um crescimento de mais de 60% nas buscas. "O que aconteceu com a Kate Middleton?" é a pergunta com maior crescimento no Brasil sobre a princesa, considerando a comparação das últimas 24 horas com o período anterior.

Ainda considerando o país, esse é o terceiro mês com maior interesse em Middleton. Os brasileiros dispararam as pesquisas sobre ela em abril de 2011, quando aconteceu o casamento real, e em setembro de 2012, por conta dos rumores de gravidez.

O 'combustível' para as pesquisas também foi a polêmica foto de Dia das Mães, com Kate Middleton ao lado dos filhos Louis, George e Charlotte. Agências de notícias notaram diversas modificações na imagem e, posteriormente, a princesa confirmou as alterações.

Kate Middleton admitiu ter editado foto com os filhos Imagem: Reprodução/Twitter @kensingtonroyal

Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente testo a edição. Queria pedir minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem tenha causado. Espero que todas as pessoas comemorando tenham um feliz Dia das Mães, Kate Middleton.