Cirurgia de Kate é 'guardada a sete chaves' e segredo até para familiares

Foi Kate quem decidiu manter detalhes da cirurgia em segredo, e a princesa acredita que tem direito à privacidade de suas informações médicas. "Nem ela, nem William acreditam que registros médicos devem ser divulgados para o público", afirma a fonte.

A publicação da controversa foto editada de Dia das Mães partiu de uma "decisão coletiva do Palácio". A ideia era derrubar as teorias de conspiração e agradecer ao público, mas o Palácio acabou tendo que desesperadamente "controlar o caos" causado pela foto.

Kate e William estão estressados com as especulações sobre o assunto. Segundo a fonte, há uma sensação "inquietante de que as coisas estão desmoronando na monarquia" e William, herdeiro do trono, está se sentindo tremendamente pressionado.

Estes têm sido "os meses mais difíceis de Kate" desde parte da família real. "Ela está determinada a voltar a trabalhar [...] e rezando para esse rebuliço acabar o mais rápido possível".