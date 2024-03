Fora do BBB, Yasmin planeja focar em marca que faturou mais de R$ 31 mi

Após ser eliminada no 12º Paredão do BBB 24 (Globo), com 80,76% dos votos, Yasmin Brunet admitiu que pretende focar em sua marca de beleza, Yasmin Beauty.

O que aconteceu

A modelo planeja focar em sua marca. "Eu pretendo voltar com tudo para a minha marca, para os meus produtos de beleza, fazer novos lançamentos. Voltar a todo vapor com tudo isso que, enquanto eu estava lá dentro, tive que dar uma pausa e deixar com a minha equipe", salientou ao Extra.