Yasmin reage a VT de fofoca inventada por Bin e Lucas Buda: 'Tô p*ta'

Eliminada do BBB 24 (Globoplay), Yasmin Brunet participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e assistiu ao VT de uma conversa entre Davi, MC Bin Laden e Lucas Henrique — que gerou intrigas na casa.

O que aconteceu

No papo entre Davi, Bin e Lucas Buda, o motorista de aplicativo diz que iria preferir que um Pipoca ganhasse o reality se estivesse disputando diretamente com o Camarote. A fofoca, no entanto, chegou em Yasmin com outro viés: seus aliados afirmaram que Davi estava contra os Camarotes.