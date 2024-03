Núbia Oliiver cogita sair de plataformas de conteúdo adulto após vazamentos

Núbia Oliiver, 50, planeja sair das plataformas adultas após ter conteúdos vazados.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto admite ter ficado frustrada após os vazamentos devido a problemas relacionados à política, por isso cogita encerrar as atividades. "Foi me broxando. Entrei para as plataformas, produzi mus conteúdos, ganhei bastante dinheiro — principalmente na pandemia —, só que essas plataformas não te dão um respaldo daquelas fotos que ficam só lá dentro", comenta.

Núbia descreve o que houve: "Isso não tem nem como fazer, né? O que aconteceu? Muitas pessoas entraram, fizeram o download de todas as minhas fotos e começaram a vender aquele material por todos os meios de comunicação por um valor bem menor, desvalorizando, assim, o valor que você pede aos assinantes", reclama.